Домрачева подарила дочери лыжи на первый День Рождения

«Хочу сказать и донести это до всех родителей и детских тренеров: основное в этих соревнованиях — донести позитивное восприятие и взаимоотношение с видом спорта у ребенка. Каков будет результат гонки — неважно. Важнее, чтобы они получили удовольствие от прохождения дистанции, скольжения на лыжах, общения друг с другом.



Первые лыжи Ксения получила в подарок на Новый год, когда ей был один год. Но к таким тренировкам она только-только приступает», — сказала она.