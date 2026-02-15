Ричмонд
Домрачева подарила дочери лыжи на первый День Рождения

Дочь легендарных биатлонистов норвежца Уле Эйнара Бьорндалена и белоруски Дарьи Домрачевой приняла участие в детском турнире «Снежный снайпер» в Раубичах, где заняла четвертое место в спринте.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева подарила своей дочери Ксении лыжи на первый День Рождения, когда ей исполнился год, сказала именитая спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Около 170 юных биатлонистов-любителей вышли на старт республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» в «Раубичах».

Ксения Бьорндален стала четвертой в спринте в этих состязаниях.

По словам Домрачевой, она с супругом стараются воспитывать дочь в ключе, что все люди имеют шанс добиться успеха.

«Хочу сказать и донести это до всех родителей и детских тренеров: основное в этих соревнованиях — донести позитивное восприятие и взаимоотношение с видом спорта у ребенка. Каков будет результат гонки — неважно. Важнее, чтобы они получили удовольствие от прохождения дистанции, скольжения на лыжах, общения друг с другом.

Первые лыжи Ксения получила в подарок на Новый год, когда ей был один год. Но к таким тренировкам она только-только приступает», — сказала она.

Спортсменка подчеркнула, что решение заниматься биатлоном или нет, будет зависеть только от Ксении.

Домрачева и Бьерндален воспитывают двоих детей. Дочь Ксения родилась в 2016 году, а в июле 2023-го титулованная спортсменка сообщила, что во второй раз стала мамой.