Белорусы вошли в топ-10 командного спринта Кубка содружества по биатлону

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Белорусские спортсмены вошли в топ-10 командного спринта Кубка содружества по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Пятый этап состязаний проходит в Сочи.
Беларусь мужском командном спринте представили шесть команд. Антон Смольский в гонке не участвовал.
В итоге команда «Беларусь-2» в составе Никиты Лобастова и Ивана Тулатина финишировала с восьмым показателям, уступив лидерам +1:52.4.
Победу на дистанции 13,5 км одержал дуэт Карима Халили / Кирилл Бажин с результатом 36:58.3.
Далее в программе воскресных состязаний — женский командный спринт. От республики заявлено три команды: «Беларусь» (Анна Сола и Динара Смольская, «Беларусь-2» (Ксения Воробей и Ирина Шаклеина), «Беларусь-3» (Анна Макарская, Алина Зайцева).
IBU (Международный союз биатлонистов) отстранил сборные Беларуси и России от международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Спортсмены начали проводить совместные сборы и соревнования. В частности, был организован совместный Кубок Содружества для биатлонистов двух стран.