Шведский биатлонист Понсилуома завоевал золото ОИ в гонке преследования

Вслед за шведом финишировали норвежец Стурла Холм Легрейд и француз Эмильен Жаклен.

Источник: Reuters

АНТЕРСЕЛЬВА /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Шведский биатлонист Мартин Понсилуома занял первое место в гонке преследования на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходили в Антерсельве.

Спортсмен на дистанции 12,5 км показал результат 31 минута 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд (отставание 20,6 секунды; 2 промаха), третьим — француз Эмильен Жаклен (+29,7; 3 промаха).

Понсилуоме 30 лет, он является двукратным чемпионом мира (2021, 2024), на Олимпийских играх в Пекине спортсмен завоевал серебряную медаль в масс-старте.

Гонка преследования у женщин пройдет позднее 15 февраля, Олимпийские игры завершатся 22 февраля.