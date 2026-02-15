Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольская и Сола завоевали серебро спринта 5-го этапа Кубка Содружества

Очередной этап Кубка Содружества по биатлону прошел в Сочи, следующий запланирован на апрель в Мурманске.

Источник: Telegram / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Белорусские биатлонистки Динара Смольская и Анна Сола завоевали серебро командного спринта пятого этапа Кубка Содружества, сообщает Sputnik.

Белорусский дуэт уступил россиянкам Наталии Шевченко и Кристине Резцовой. Отставание составило 9,6 секунды; 5 кругов + 6 дополнительных патронов.

Третье место заняли россиянки Тамара Дербушева и Виктория Сливко (+33,4; 2+5).

Ранее в воскресенье в мужском командном спринте лучший результат показал дуэт Никиты Лобастова и Ивана Тулатина — они пришли к финишу восьмыми.

Последний этап Кубка Содружества пройдет 3—5 апреля в Мурманске.

IBU (Международный союз биатлонистов) отстранил сборные Беларуси и России от международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Спортсмены начали проводить совместные сборы и соревнования. В частности, был организован совместный Кубок Содружества для биатлонистов двух стран.