Смольская и Сола завоевали серебро спринта 5-го этапа Кубка Содружества

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Белорусские биатлонистки Динара Смольская и Анна Сола завоевали серебро командного спринта пятого этапа Кубка Содружества, сообщает Sputnik.
Белорусский дуэт уступил россиянкам Наталии Шевченко и Кристине Резцовой. Отставание составило 9,6 секунды; 5 кругов + 6 дополнительных патронов.
Третье место заняли россиянки Тамара Дербушева и Виктория Сливко (+33,4; 2+5).
Ранее в воскресенье в мужском командном спринте лучший результат показал дуэт Никиты Лобастова и Ивана Тулатина — они пришли к финишу восьмыми.
Последний этап Кубка Содружества пройдет
IBU (Международный союз биатлонистов) отстранил сборные Беларуси и России от международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Спортсмены начали проводить совместные сборы и соревнования. В частности, был организован совместный Кубок Содружества для биатлонистов двух стран.