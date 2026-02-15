Ричмонд
На Олимпиаде-2026 решилась судьба медалей с участием Казахстана

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялись соревнования в мужском биатлоне, сообщают Vesti.kz.

Источник: НОК РК

В гонке преследования на 12,5 километров выступил представитель Казахстана Владислав Киреев. Он занял 42 место из 57 финишировавших со временем — 35:52.0.

Киреев уступил более четырех минут шведскому биатлонисту Мартину Понсилуоме (31:11.9), который выиграл золотую медаль.

Серебро завоевал норвежец Стурла Холм Легрейд (31:32.5), уступивший победителю свыше 20 секунд. Бронза у француза Эмильена Жаклена (31:41.6).

Напомним, Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года. В состав сборной Казахстана вошли 36 атлетов, которые представлены в десяти видах спорта.