Двукратная чемпионка ОИ снялась с гонки преследования из-за недомогания

Двукратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жюлья Симон снялась с гонки преследования на Олимпийских играх 2026 года в Италии из‑за недомогания после спринта. Об этом сообщил La Provence.
Тренер женской сборной Франции по стрельбе Жан‑Поль Джакин пояснил, что спортсменка бережет силы для масс-старта 21 февраля. По его мнению, участие Симон в гонке преследования «бессмысленно, потому что она отстает на две минуты».
Отмечается, что спортсменка присутствовала на тренировке утром в воскресенье, 15 февраля.
В спринте биатлонистка заняла 34-е место с отставанием от победительницы почти на две минуты.
Гонка преследования у женщин пройдет позднее 15 февраля.
Ранее на Играх в Италии Симон взяла золото в смешанной эстафете и индивидуальной гонке. На Олимпиаде в Пекине она стала серебряным призером в смешанной эстафете.
Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.