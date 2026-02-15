Итальянская биатлонистка стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования

Виттоцци впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой и завоевала первую личную олимпийскую медаль. Ранее на счету итальянки были серебро на домашней Олимпиаде и бронза на Играх 2018 года в Пхёнчхане в смешанных эстафетах. 31-летняя Минккинен завоевала первую в истории олимпийскую медаль для женской сборной Финляндии по биатлону.