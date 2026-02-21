Ричмонд
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями»

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост, в котором рассказал о своем состоянии после схода с дистанции во время масс-старта на Олимпиаде в Милане.

Источник: AP 2024

На втором огневом рубеже, где спортсмен лидировал без единого промаха, он внезапно почувствовал боль в боку. Итальянец резко замедлился, указал тренерам на свою грудь и в итоге завершил выступление досрочно.

«Сразу после второй стрельбы лежа мое тело перестало нормально функционировать, мне было очень трудно дышать и двигаться, поэтому пришлось остановиться. Худшие эмоции, которые я когда-либо испытывал в жизни», — написал Джакомель. Он также отметил, что пытался ехать максимально медленно, но организм больше не позволял продолжать гонку.

Биатлонист признался, что результат соревнований вызвал у него глубокое разочарование, злость и обиду.

«Это определенно не тот конец Игр, на который я надеялся, но я никогда не сдамся, четыре года пролетят незаметно, и я попробую снова во Франции. В ближайшие несколько дней я пройду медицинское обследование, чтобы понять, что пошло не так сегодня», — добавил он.

Масс-старт завершился победой норвежца Йоханнес Дале, вторым стал еще один представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд, третьим — француз Кентен Фийон Майе.