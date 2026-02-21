Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями»

«Это определенно не тот конец Игр, на который я надеялся, но я никогда не сдамся, четыре года пролетят незаметно, и я попробую снова во Франции. В ближайшие несколько дней я пройду медицинское обследование, чтобы понять, что пошло не так сегодня», — добавил он.