В МОК ответили на претензии шведских биатлонистов по поводу призовых на Олимпиадах

Ранее 26-летняя спортсменка заявила, что чувствует себя эксплуатируемой: по ее словам, атлеты не получают призовых за участие в Играх, но при этом ограничены в демонстрации логотипов своих личных спонсоров.
«Прежде всего, Олимпийские игры должны быть синонимом чести, единства и представления своей страны, а не финансового вознаграждения. Наша роль заключается в реинвестировании олимпийских доходов в международное спортивное движение в целом, а не в выплате вознаграждений отдельным спортсменам. Кроме того, мы стремимся сохранять олимпийские традиции и избегать системы, которая может породить несправедливость или отвлечь внимание от олимпийских ценностей», — цитирует представителя МОК RMC Sport.
Коллега Эберг по сборной Себастьян Самуэльссон, бронзовый призер мужской эстафеты, поддержал спортсменку. Он назвал очевидной необходимость введения призовых на Олимпиаде, учитывая колоссальные доходы от партнеров и телетрансляций.
«Я бы предпочел, чтобы эти деньги доставались спортсменам, а не тратились на очередные банкеты для чиновников», — цитирует спортсмена шведское издание Expressen.
Самуэльссон также отметил, что шведские биатлонисты полностью ограничены в работе с партнерами на время Игр, что лишает их привычного дохода.
Швеция входит в число немногих стран, включая Норвегию и Великобританию, которые не выплачивают призовых своим медалистам. Для сравнения: во Франции призеры Игр получают от 20 до 80 тысяч евро.