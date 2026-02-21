В МОК ответили на претензии шведских биатлонистов по поводу призовых на Олимпиадах

«Прежде всего, Олимпийские игры должны быть синонимом чести, единства и представления своей страны, а не финансового вознаграждения. Наша роль заключается в реинвестировании олимпийских доходов в международное спортивное движение в целом, а не в выплате вознаграждений отдельным спортсменам. Кроме того, мы стремимся сохранять олимпийские традиции и избегать системы, которая может породить несправедливость или отвлечь внимание от олимпийских ценностей», — цитирует представителя МОК RMC Sport.