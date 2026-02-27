Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонист Вагин выиграл спринт в финале Кубка России

В тройку призеров также вошли Карим Халили и Дмитрий Евменов.

Источник: РБК Спорт

Биатлонист Алексей Вагин занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на финальном этапе Кубка России в Златоусте (Челябинская область).

Вагин преодолел дистанцию за 23 минуты 13,7 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Вторым с отставанием 1,1 секунды и чистой стрельбой стал Карим Халили. Третье место занял Дмитрий Евменов (+15,6; без промахов).

Накануне женский спринт выиграла Наталия Шевченко.

В субботу в Златоусте пройдут гонки преследования, завершится этап масс-стартами 1 марта.