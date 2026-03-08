Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Он преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 39,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал лидер сезона француз Эрик Перро (отставание 16,5 секунды; 1 промах), третьим — норвежец Ветле Кристиансен (+24,1; 1).
Следующий, предпоследний этап сезона пройдет
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.