Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Норвежец Стурла Легрейд стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Источник: Спорт РИА Новости

Он преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 39,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал лидер сезона француз Эрик Перро (отставание 16,5 секунды; 1 промах), третьим — норвежец Ветле Кристиансен (+24,1; 1).

Следующий, предпоследний этап сезона пройдет 9—15 марта в эстонском Отепя.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.