Шведские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в Отепя

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Шведские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя.

Источник: Спорт РИА Новости

Виктор Брандт, Мартин Понсилуома, Анна-Карин Хейденберг и Эльвира Эберг преодолели дистанцию с восемью огневыми рубежами за 1 час 16 минут 32 секунды, пробежав штрафной круг и использовав 14 дополнительных патронов.

Второе место заняли швейцарцы (отставание — 28,6 секунд; 6 дополнительных патронов и 0 штрафных кругов), третьей к финишу пришла команда США (+34,6; 0+14), которая впервые в истории стала призером смешанной эстафеты.

Тройку призеров общего зачета Кубка мира в смешанных эстафетах по итогам шести гонок составили сборные Норвегии (385 очков), Швеции (376) и Франции (342).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.