Биатлон против лыж: почему CAS может сказать нет в деле о возвращении спортсменов СБР

После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) в начале декабря 2025 года обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов до отбора на Олимпиаду, у наших болельщиков и атлетов появилась надежда: теперь-то и биатлонистов пустят. Прецедент есть, логика та же, аргументы те же. Но те, кто так думает, путают надежду с юридическим анализом. Дело Союза биатлонистов России (СБР) против Международного союза биатлонистов (IBU) может закончиться совсем иначе.