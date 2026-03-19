Биатлон против лыж: почему CAS может сказать нет в деле о возвращении спортсменов СБР

После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) в начале декабря 2025 года обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов до отбора на Олимпиаду, у наших болельщиков и атлетов появилась надежда: теперь-то и биатлонистов пустят. Прецедент есть, логика та же, аргументы те же. Но те, кто так думает, путают надежду с юридическим анализом. Дело Союза биатлонистов России (СБР) против Международного союза биатлонистов (IBU) может закончиться совсем иначе.
Разница в «органе, принявшем решение»
В решении CAS по делу лыжников красной нитью проходит мысль: Совет FIS (исполнительный орган) проголосовал против допуска, но не смог объяснить — почему. Голосование было тайным, протокол заседания не содержал обоснования, а на стадии разбирательства FIS не смогла привести убедительных доводов в пользу сохранения бана. Суд констатировал: бремя доказывания лежит на федерации и она его не выдержала (п. 115 решения).
В случае с IBU ситуация иная. Отстранение СБР и белорусов было утверждено Конгрессом IBU в сентябре 2022 года. Конгресс — это высший орган, собрание всех национальных федераций. Его решение имеет более высокую легитимность и нормативную силу, чем решение Совета. Оспорить его сложнее чисто процессуально.
Наличие или отсутствие правила о «нейтральности»
В решении по иску лыжников и сноубордистов суд указал, что FIS не смогла сослаться на конкретную норму своих правил, которая запрещала бы россиянам выступать в нейтральном статусе. Более того, суд счел, что запрет на участие, введенный без должных оснований, нарушает собственную статью FIS о недискриминации (пункт. 5.2 Статутов FIS).
IBU же с самого начала выстроил иную правовую конструкцию. Еще в 2022 году на Конгрессе обсуждалась поправка в Конституцию, дающая исполкому право вводить «защитные меры» вне зависимости от нарушений. Но главное даже не это.
В заявлении от 18 января 2026 года IBU прямо указывает:
«Правила проведения соревнований IBU не предусматривают участия нейтральных атлетов. Это означает, что только спортсмены, представляющие национальные федерации — члены IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU».
Пока Союз биатлонистов России отстранен, его спортсмены де-юре не могут быть допущены — для этого в правилах просто нет правовой формы. Это формальный, но очень сильный аргумент.
Доказательная база и «презумпция дискриминации»
В деле лыжников CAS применил классический тест: истцы доказали прима фацие (вполне очевидно) дискриминацию (их отстранили по национальному признаку), и бремя обоснования перешло к FIS, которая не предоставила доказательств, что менее строгие меры (например, допуск нейтралов) были бы неэффективны или опасны.
IBU, в отличие от FIS, может апеллировать к двум вещам:
1. Решению Конгресса, которое уже подразумевает коллегиальную волю большинства федераций.
2. Политике «закрытых дверей», которая формально закреплена в регламенте. Если правила не предусматривают нейтрального статуса, то обвинение в дискриминации упирается в вопрос: а может ли федерация вообще устанавливать такие правила?
CAS неоднократно признавал право спортивных организаций устанавливать критерии допуска. Вопрос лишь в их разумности и пропорциональности.
Чего ждать СБР и спортсменам?
Оптимистичный сценарий
CAS может признать, что сам по себе запрет на участие в соревнованиях, длящийся годами без пересмотра, нарушает права спортсменов на профессиональную реализацию. Он может предписать IBU допустить конкретных спортсменов-истцов (их в деле восемь) до международных стартов, несмотря на отсутствие правила о нейтральном статусе. Такой подход CAS уже применил к паралыжникам, предписав допустить их «на общих условиях».
Реалистичный сценарий
Суд, вероятно, отметит, что формальные различия между уставами FIS и IBU существенны. IBU последовательно проводил линию на запрет через высший орган и закрепил ее в правилах. CAS может отказать в иске, либо частично удовлетворить его, но ограничиться рекомендациями, а не прямым предписанием изменить правила.
Давление прецедента
Дело лыжников создало важный прецедент: CAS подтвердил, что тотальный и немотивированный бан несовместим со спортивными принципами. Но IBU подготовился к битве в арбитраже иначе. У него есть «письменный щит» в виде решений Конгресса и отсутствия нейтрального статуса в правилах.
IBU, скорее всего, удастся отстоять свою позицию формально. Однако под давлением прецедента и, возможно, позиции МОК федерация может пойти на компромисс: допустить ограниченное число спортсменов по индивидуальному приглашению, через жесткий фильтр «нейтральности». Но ждать массового возвращения россиян на Кубок мира по биатлону в ближайшее время, скорее всего, преждевременно.
Сергей Лисин