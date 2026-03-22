Томшина победила в масс-старте на ЧР по биатлону

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Биатлонистка Анастасия Томшина одержала победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.
Томшина преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 42,2 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Халили (отставание — 28,9 секунды; пять промахов), третье — Виктория Сливко (+29,1; два промаха).
Масс-старт завершил программу соревнований в Тюмени. С 26 по 29 марта в Увате (Тюменская область) будут разыграны медали чемпионата России в суперпасьютах и марафонах.