Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союз биатлонистов России объявил об уходе из сборной тренера Каминского

Юрий Каминский работал в мужской сборной России с 2020 года.

Источник: РБК Спорт

Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский покинет национальную команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

«От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», — говорится в сообщении.

Каминскому 64 года, в сборной России по биатлону он работал с 2020-го.

До прихода в биатлонную сборную Каминский много лет успешно работал в лыжных гонках, был старшим тренером спринтерских сборных команд России, главным тренером сборной России и Казахстана, подготовил олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира в спринте Никиту Крюкова, серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского и чемпиона мира в командном спринте Алексея Петухова.