Союз биатлонистов России объявил об уходе из сборной тренера Каминского

До прихода в биатлонную сборную Каминский много лет успешно работал в лыжных гонках, был старшим тренером спринтерских сборных команд России, главным тренером сборной России и Казахстана, подготовил олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира в спринте Никиту Крюкова, серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского и чемпиона мира в командном спринте Алексея Петухова.