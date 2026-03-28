Союз биатлонистов России объявил об уходе из сборной тренера Каминского

Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский покинет национальную команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
«От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», — говорится в сообщении.
Каминскому 64 года, в сборной России по биатлону он работал с 2020-го.
До прихода в биатлонную сборную Каминский много лет успешно работал в лыжных гонках, был старшим тренером спринтерских сборных команд России, главным тренером сборной России и Казахстана, подготовил олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира в спринте Никиту Крюкова, серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского и чемпиона мира в командном спринте Алексея Петухова.