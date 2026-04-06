Антон и Динара Смольские вошли в топ лучших стрелков сезона

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские вошли в список лучших стрелков сезона 2025/2026, сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
Среди девушек лучший результат зафиксирован у россиянки Анастасии Томшиной (Сахалинская область — Красноярский край) — 90% попаданий. Среди мужчин лучший результат у Максима Цветкова (Санкт-Петербург — Вологодская область) — 92%.
Белоруска Динара Смольская вошла в тройку сильнейших в стрельбе стоя (88% попаданий). Томшина поражала мишени с точностью 91%, такой же результат у Тамары Дербушевой (Свердловская область).
Антон Смольский поражал мишени стоя с точностью в 88%, что привело его на пятую позицию в рейтинге. Первое место у Цветкова — 93%. Леонид Кульгускин (Новосибирская область — Алтайский край) стал вторым — 92%.
Белорусские биатлонисты завершили сезон в конце марта, так как апрельский этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменили из-за отсутствия снега.
IBU (Международный союз биатлонистов) отстранил сборные Беларуси и России от международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Белорусские и российские спортсмены начали проводить совместные сборы и соревнования. В частности, был организован совместный Кубок Содружества для биатлонистов двух стран.