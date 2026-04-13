Легенду биатлона Бьорндалена удивило место жительства чемпионки ОИ из России: «Боже мой! Зачем ты там живешь?»

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала, с кем ей удалось пообщаться на Играх-2026 в Италии, которые она посетила в качестве зрителя.

Источник: Sport24

— С кем-то общались?

— Удалось пообщаться только с Симоном Фуркадом, но и то буквально две-три минуты. Но видела практически всех, с Доротеей [Вирер] поздоровались.

Вы знаете, во-первых, мы приезжали задолго до старта и выходили с арены, когда все заканчивали, поэтому сил с кем-то общаться не было. Да и просто неохота было к кому-то лезть. Понимала, что для спортсменов Олимпийские игры очень важны, что все они на этом сосредоточены.

— Знаю, что братья Бе там были.

— Мы с ними не увиделись, не получилось (улыбается). Но зато с Дашей Домрачевой очень хорошо пообщались, с ее мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом (8-кратный олимпийский чемпион. — Sport24). Вместе ехали на стадион, он спросил про то, как у меня дела, где живу, чем занимается сын. Говорю: «Живу в Ханты-Мансийске». Он говорит: «Боже мой! Зачем ты там живешь?» (Смеется.) Отвечаю: «А почему нет? Все хорошо». В общем, мило побеседовали, — сказала Слепцова в интервью «Чемпионату».