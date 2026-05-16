Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев сделал выбор между Сталиным и Гагариным: «Двигал нашу страну вперед»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что космонавт Юрий Гагарин внес больший вклад для страны, чем многолетний лидер СССР Иосиф Сталин.

Источник: РИА "Новости"

— Кто внес больший вклад в развитие нашей страны — Сталин или Гагарин?

— Естественно, Юрий Алексеевич. Под его именем нужно понимать и академика Королева. Как все помнят, этот человек сидел в сталинских застенках и чудом не погиб. Королев, Гагарин и еще многие советские ученые двигали нашу страну вперед, а сравнивать их со Сталиным очень странно.

— Как вы относитесь к фигуре Сталина?

— Не хочу много говорить на эту тему. Думаю, тот факт, что Сергея Королева пытали во время его руководства страной, для умных людей говорит о Сталине достаточно, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.