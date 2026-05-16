Губерниев сделал выбор между Сталиным и Гагариным: «Двигал нашу страну вперед»

— Кто внес больший вклад в развитие нашей страны — Сталин или Гагарин?
— Естественно, Юрий Алексеевич. Под его именем нужно понимать и академика Королева. Как все помнят, этот человек сидел в сталинских застенках и чудом не погиб. Королев, Гагарин и еще многие советские ученые двигали нашу страну вперед, а сравнивать их со Сталиным очень странно.
— Как вы относитесь к фигуре Сталина?
— Не хочу много говорить на эту тему. Думаю, тот факт, что Сергея Королева пытали во время его руководства страной, для умных людей говорит о Сталине достаточно, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.