Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону

«Пригласили в качестве старшего тренера женской команды сборной Беларуси. Контракт подписал на один год с возможностью пролонгации на четыре года. Ориентируемся на полный олимпийский цикл. Сейчас более основательно знакомлюсь со спортсменами, специалистами, немножко поработаем, тогда ситуация станет более понятной», — приводит слова Каминского «Лыжный спорт».
64-летний специалист отметил разнородность национальной команды и заявил, что молодые белорусские спортсменки несильно уступают россиянкам.
В конце марта стало известно, что Каминский покинет сборную России по биатлону по окончании сезона-2025/26. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года.
До этого он работал в сборной России по лыжным гонкам, а также возглавлял национальную команду Казахстана.