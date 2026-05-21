Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону

Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

«Пригласили в качестве старшего тренера женской команды сборной Беларуси. Контракт подписал на один год с возможностью пролонгации на четыре года. Ориентируемся на полный олимпийский цикл. Сейчас более основательно знакомлюсь со спортсменами, специалистами, немножко поработаем, тогда ситуация станет более понятной», — приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

64-летний специалист отметил разнородность национальной команды и заявил, что молодые белорусские спортсменки несильно уступают россиянкам.

В конце марта стало известно, что Каминский покинет сборную России по биатлону по окончании сезона-2025/26. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года.

До этого он работал в сборной России по лыжным гонкам, а также возглавлял национальную команду Казахстана.