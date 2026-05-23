Биатлонист Халили хотел бы попробовать себя в лыжных гонках

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр биатлонист Карим Халили хотел бы выступить на соревнованиях по лыжным гонкам. Об этом он рассказал ТАСС.
В прошедшем сезоне Халили стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону.
«Да, я хотел бы попробовать себя в лыжных гонках. Мы с женой хотели приехать в Кировск на финал Кубка России, однако по состоянию здоровья не смогли там выступить. Больших амбиций в лыжных гонках у нас нет, но хотелось бы попробовать свои силы и получить удовольствие», — сказал Халили.