Тарасова считает, что российское фигурное катание выдерживает отстранение

«Сам по себе тренированный процесс очень интересный. Тренеры работают с максимальной отдачей, — сказала Тарасова. — Если мальчик, который выиграл чемпионат Европы, говорит, что вряд ли ему бы удалось быть первым, если бы были российские фигуристы, то это о чем-то говорит. И так по всем видам. Но нам легко не будет, когда мы выйдем. Мы должны быть сильно лучше, быть недосягаемыми, поэтому мы стараемся».