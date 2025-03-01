Тарасова считает, что российское фигурное катание выдерживает отстранение

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское фигурное катание выдерживает отстранение от международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Три года назад Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских фигуристов от соревнований под своей эгидой.
«Уже прошло три года, кошмар. Но мы выдерживаем, все видели наш чемпионат. Тот, кто видел чемпионат, никогда не забудет. Это зрелище меня потрясло, а я повидала много, у меня 55 лет тренерского стажа, — отметила Тарасова. — Очень тяжелый опыт — не хватает международных соревнований. Ребят очень жалко. Многие из них могли стать чемпионами мира и Европы. Что могла бы пожелать нашему фигурному катанию? Терпения».
«Сам по себе тренированный процесс очень интересный. Тренеры работают с максимальной отдачей, — сказала Тарасова. — Если мальчик, который выиграл чемпионат Европы, говорит, что вряд ли ему бы удалось быть первым, если бы были российские фигуристы, то это о чем-то говорит. И так по всем видам. Но нам легко не будет, когда мы выйдем. Мы должны быть сильно лучше, быть недосягаемыми, поэтому мы стараемся».