Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь российских бобслеистов внесены в базу «Миротворца»

В список вошли Полина Князева, Алексей Лаптев, Алексей Ефимов, Иван Посашков, Даниил Кулешов, Анастасия Цыганова и Ростислав Гайтюкевич.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 ноября. Российские бобслеисты Полина Князева, Алексей Лаптев, Алексей Ефимов, Иван Посашков, Даниил Кулешов, Анастасия Цыганова и Ростислав Гайтюкевич включены в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Спортсменам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

В базе опубликованы телефонные номера спортсменов.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.