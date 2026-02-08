Репилов — 16-й после двух попыток на Олимпиаде. Но смог пробиться во второй день соревнований

Саночники провели две первые попытки на Олимпиаде. Россиянин Павел Репилов смог пробиться во второй день соревнований, но пока идет лишь на 16-м месте.
Новый рекорд трассы
Тренировочные заезды у саночников начались еще 4 февраля. Репилов лучший результат показал в своей первой попытке, заняв 10-е место с отставанием от лидера на 0,593. Остальные были хуже: во втором — 12-е место (+0,609), в третьем — 17-е (+0,871), в четвертом — 16-е (+0,670).
А вот в основном турнире первый заезд россиянина, наоборот, не удался, несмотря на отличный разгон. По ходу дистанции Павел растерял преимущество и показал лишь 17-е место с результатом 53,861. Отставание от немца Макса Лангенхана составило 0,937 секунды.
Вторая попытка вышла чуть удачнее: Репилов приехал на 0,014 секунды быстрее, отыграл одну позицию и расположился на 16-м месте (+1,882). Главное, что удалось попасть в топ-20 и пробиться в третий и четвертый заезды, которые пройдут завтра.
Лангенхан же не только смог сохранить промежуточное первое место, но и побил свой рекорд: в первой попытке он установил лучшее время трассы Cortina Sliding Centre, а во второй — обновил его (52,924 и 52,902 секунды). Отрыв от ближайшего преследователя, австрийца Йонаса Мюллера, составляет 0,126.
Итальянец Доминик Фишналлер удивляет стабильностью. На прошлых Играх в Пекине он завоевал бронзовые медали. Идет третьим и сейчас (+0,298).
Путь в Италию
Спортсмен с фамилией Репилов участвует уже в третьих Олимпийских играх подряд. Правда, в Пхенчхане (2018) и Пекине (2022) соревновался его старший брат Роман.
Сам же Павел начал выступать на взрослом уровне еще до отстранения: саночник успел зацепить четыре этапа Кубка мира в сезоне-2021/22. Уже в 2022-м Репилов впервые стал чемпионом России, заняв первое место в спринте и в личном зачете.
Нейтральный статус россиянин получил в 2025 году. Первым стартом для него стала как раз трасса в итальянском Кортина-д’Ампеццо: Павел занял 25-е место. Затем в Лейк-Плэсиде (США) финишировал 15-м на Кубке наций и 17-м на этапе Кубка мира.
К концу декабря Репилов набрал в общем зачете 40 очков, опередив соотечественника Матвея Пересторонина на три балла и решив задачу отбора на Олимпиаду.
Максим Клементьев