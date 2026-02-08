Репилов — 16-й после двух попыток на Олимпиаде. Но смог пробиться во второй день соревнований

Лангенхан же не только смог сохранить промежуточное первое место, но и побил свой рекорд: в первой попытке он установил лучшее время трассы Cortina Sliding Centre, а во второй — обновил его (52,924 и 52,902 секунды). Отрыв от ближайшего преследователя, австрийца Йонаса Мюллера, составляет 0,126.