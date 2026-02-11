Саночница Олесик осталась довольна своим результатом на Олимпиаде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Саночница Дарья Олесик довольна свои дебютом на Олимпийских играх. Об этом спортсменка рассказала ТАСС по телефону.
По итогам четырех попыток 21-летняя россиянка показала 13-й результат. Победительницей олимпийского турнира стала немка Юлия Таубиц.
«У меня отличное настроение, выдохнула, что все закончилось для меня, чувствую себя прекрасно, — рассказала Олесик. — Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере».
Ранее президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что Олесик способна в будущем достичь больших высот.