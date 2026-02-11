Ричмонд
Саночница Олесик осталась довольна своим результатом на Олимпиаде

Спортсменка заняла 13-е место.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Саночница Дарья Олесик довольна свои дебютом на Олимпийских играх. Об этом спортсменка рассказала ТАСС по телефону.

По итогам четырех попыток 21-летняя россиянка показала 13-й результат. Победительницей олимпийского турнира стала немка Юлия Таубиц.

«У меня отличное настроение, выдохнула, что все закончилось для меня, чувствую себя прекрасно, — рассказала Олесик. — Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере».

Ранее президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что Олесик способна в будущем достичь больших высот.