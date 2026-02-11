Саночница Олесик осталась довольна своим результатом на Олимпиаде

«У меня отличное настроение, выдохнула, что все закончилось для меня, чувствую себя прекрасно, — рассказала Олесик. — Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере».