Сборная Великобритании выиграла золото Олимпиады в сноуборд-кроссе

ЛИВИНЬО, 15 февраля. /ТАСС/. Британские сноубордисты Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс стали победителями соревнований смешанных команд в дисциплине «сноуборд-кросс» на Олимпийских играх в Италии.
Второе место заняли итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли, третье — французы Лоан Боццоло и Леа Каста.
Найтингейлу 24 года, в 2023 году он стал чемпионом мира по сноуборд-кроссу в смешанных командах. Бэнкс 30 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2021, 2023).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.