Сборная Великобритании выиграла золото Олимпиады в сноуборд-кроссе

Вторыми стали итальянцы, представители Франции завоевали бронзу.

Источник: AP 2024

ЛИВИНЬО, 15 февраля. /ТАСС/. Британские сноубордисты Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс стали победителями соревнований смешанных команд в дисциплине «сноуборд-кросс» на Олимпийских играх в Италии.

Второе место заняли итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли, третье — французы Лоан Боццоло и Леа Каста.

Найтингейлу 24 года, в 2023 году он стал чемпионом мира по сноуборд-кроссу в смешанных командах. Бэнкс 30 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2021, 2023).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.