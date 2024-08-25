«Этот бой нам интересен». Провалившая гендерный тест Хелиф может оказаться в России?

«Как я помню, поднимался вопрос, что у неё завышен уровень тестостерона и она однажды не прошла гендерное тестирование. Если бы она была готова принять у нас бой, мы бы ей нашли интересную соперницу, и, с точки зрения медиа, этот бой был бы нам интересен. Но поскольку это достаточно деликатный вопрос, здесь надо было бы все детали истории узнать, потому что мы транслируемся на федеральном канале, и лишние обсуждения моментов, связанных с гендерной принадлежностью, наверное, не были бы у нас слишком интересны. Мы бы очень обширно обсудили эту историю. И в любом случае серьёзно я об этом я не думал», — приводит слова спортивного директора промоушена Армена Гуляна «Матч ТВ».