Оливейра хочет возглавить турнир на стадионе в Бразилии: «Я — тот парень, который продает бои. Мы заслуживаем этого»

«Я — тот парень, который продает бои. Если мы устроим турнир на стадионе в Бразилии, то главным событием должен быть “Чарльз Де Бронкс”. Мы заслуживаем этого», — заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Напомним, Оливейра задушил Матеуша Гамрота в главном событии UFC Rio.

Чарльз Оливейра: «Оливейра — Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!».

Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере.