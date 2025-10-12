Оливейра хочет возглавить турнир на стадионе в Бразилии: «Я — тот парень, который продает бои. Мы заслуживаем этого»

Напомним, Оливейра задушил Матеуша Гамрота в главном событии UFC Rio.
Чарльз Оливейра: «Оливейра — Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!».
Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере.
«Я — тот парень, который продает бои. Если мы устроим турнир на стадионе в Бразилии, то главным событием должен быть “Чарльз Де Бронкс”. Мы заслуживаем этого», — заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра задушил Матеуша Гамрота в главном событии UFC Rio.
Чарльз Оливейра: «Оливейра — Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!».
Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере.