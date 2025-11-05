Бывшую жену боксера Бивола избили

Екатерина Бивол сообщила, что недавно перенесла операцию на носу. Она рассказала, что Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука Никона. Девушка попыталась препятствовать встрече и начала снимать происходящее на камеру. В ответ мужчина выбил телефон из ее рук и нанес несколько ударов, в том числе в область свежего шва. На записи слышны звуки потасовки, крики девушки и детский голос.