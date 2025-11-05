Экс-жена Бивола Екатерина рассказала, что отец боксера ее избил

«Мог меня оттолкнуть, мог толкнуть в лицо, но так, чтобы по-настоящему серьезно — когда мы уже расходились. Мы уже не жили вместе, он пришел домой, у него был доступ в квартиру, мы стали ругаться и он сильно меня ударил. Конкретно втащил. По лицу ударил за то, что все плохо в семье у нас. Это было при детях, они орали, плакали. Не пошла я в полицию, меня остановил мой отец, сказал, что медийные люди, поэтому будет только хуже», — сказала Екатерина.