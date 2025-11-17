Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона WBO

В июле Усик нокаутом в пятом раунде победил британца Даниэля Дюбуа и вернул звание абсолютного чемпиона мира. Он в пятый раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO), во второй раз — пояс Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF). После первого поединка с британцем Тайсоном Фьюри в 2024 году, в котором Усик впервые стал абсолютным чемпионом мира, украинец освободил пояс IBF из-за отказа проводить добровольную защиту.