Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона WBO

Он утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Источник: Reuters

ТАСС, 17 ноября. Украинец Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает пресс-служба WBO.

Украинский боксер утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

В июле Усик нокаутом в пятом раунде победил британца Даниэля Дюбуа и вернул звание абсолютного чемпиона мира. Он в пятый раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO), во второй раз — пояс Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF). После первого поединка с британцем Тайсоном Фьюри в 2024 году, в котором Усик впервые стал абсолютным чемпионом мира, украинец освободил пояс IBF из-за отказа проводить добровольную защиту.

В августе Усик попросил отложить проведение боя против обязательного претендента новозеландца Джозефа Паркера на титул чемпиона WBO из-за проблем со спиной. Вскоре после этого в соцсетях распространилось видео, на котором украинец танцевал и играл в футбол. В WBO заявили, что откроют расследование в отношении Усика.

Полноправным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO станет британец Фабио Уордли. В поединке за звание временного чемпиона мира, который прошел в октябре, он победил Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде. 14 ноября стало известно, что новозеландец за день до боя сдал допинг-тест, который показал положительный результат на кокаин.

Усику 38 лет. Он одержал 24 победы (15 нокаутом) на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.