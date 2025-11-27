Ричмонд
Холлоуэй поддержал Топурию: «Сам оказывался в подобной ситуации. Надеюсь, все наладится»

Обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй отреагировал на заявление Илии Топурии.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Ранее чемпион UFC в легком весе сообщил, что возьмет паузу в выступлениях из-за трудного периода в личной жизни.

«Сожалею, чемпион. Если происходит то, о чем я думаю… Я и сам оказывался в подобной ситуации. Знаком с этим не понаслышке: пытаться готовиться к боям и одновременно защищать своих детей. Надеюсь, что у тебя все наладится», — написал в социальных сетях Холлоуэй.

Осенью в Сети появилась информация о расставании Топурии с женой. Пара удалила совместные фото в соцсетях. У супругов двое детей — сын Уго и дочь Джорджина.

Жена Топурии — на фоне слухов о расставании с Илией: «Настоящая суперсила матери в том, чтобы построить мир, в котором ее дочь сможет расти смелой, свободной и бесстрашной».

Топурия — в соцсетях: «Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть».

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше