Украинец Усик объяснил отказ от пояса чемпиона мира WBO: «Мне неинтересен этот бой»

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему принял решение отказаться от пояса чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.

Источник: Getty Images

В ноябре Усик освободил пояс WBO, отказавшись от обязательной защиты в бою против британца Фабио Уордли и лишившись звания абсолютного чемпиона мира.

«Слушай, пояс для меня важен, потому что я его выиграл. Когда мне сказали, что я должен защищать пояс WBO, я сказал: “Хорошо, я могу это сделать, но не сейчас. Потому что у меня были очень тяжелые полтора года. У меня были два боя с Тайсоном Фьюри и подготовка к реваншу с Дюбуа. Я не против, я сделаю это, но не сейчас”.

Это спорт. Но это и бизнес. Если бы Паркер победил Уордли, для меня это интересно. Но выиграл Уордли. Для меня этот бой неинтересен. Это правда. Я сказал: «Забирайте пояс». Возможно, позже мы снова объединим пояса в большом бою", — заявил Усик в интервью Boxing King Media.

Александр Усик провел 24 боя в профессиональном боксе и одержал 24 победы.