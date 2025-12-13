Белорус Алферов стал двукратным серебряным призером ЧМ по боксу

Всего участие в мужском чемпионате мира в Дубае приняли более 420 боксеров из 108 стран, в том числе пять белорусов. Вадим Волчек дошел до четвертьфинала в категории до 67 кг, а Денис Солоцких (до 57 кг), Александр Радионов (до 71 кг) и Владислав Смягликов (свыше 92 кг) завершили выступления на стадии одной восьмой финала. Ранее в 2025 году бронзовую медаль первенства планеты среди женщин в Сербии завоевала наша Арина Данильчик.