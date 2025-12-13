Белорус Алферов стал двукратным серебряным призером ЧМ по боксу

В решающем поединке в весе до 86 кг белорусский боксер проиграл представителю России Шарабутдину Атаеву единогласным решением судей. По ходу турнира Алферов победил Парвиза Каримова из Таджикистана, Питера Питу из ДР Конго и Рафаэля Оганесяна из Армении. Год назад Алексей также уступил Атаеву в финале чемпионата Европы. Для Алферова эта медаль планетарного форума стала второй в карьере — в 2021 году наш спортсмен взял серебро турнира в Сербии.
Всего участие в мужском чемпионате мира в Дубае приняли более 420 боксеров из 108 стран, в том числе пять белорусов. Вадим Волчек дошел до четвертьфинала в категории до 67 кг, а Денис Солоцких (до 57 кг), Александр Радионов (до 71 кг) и Владислав Смягликов (свыше 92 кг) завершили выступления на стадии одной восьмой финала. Ранее в 2025 году бронзовую медаль первенства планеты среди женщин в Сербии завоевала наша Арина Данильчик.