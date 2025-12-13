Ричмонд
Рой Джонс назвал заслуженным первое место россиян на ЧМ по боксу

На мировом первенстве в Дубае российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские боксеры по праву стали лучшими в мире по итогам мирового первенства в Дубае. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший.

«Российские боксеры по праву стали лучшими в мире, — сказал Джонс. — Это сильная школа с многолетними традициями. У многих российских боксеров сильное будущее, они могут проявить себя и в профессиональном боксе».

Россияне на чемпионате мира завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль и стали победителями медального зачета. Второе место заняла команда Казахстана (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали). Третьей стала сборная Узбекистана (2−4−3).