Бывший чемпион мира боксер Тим Цзю победил Энтони Веласкеса

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю победил американца Энтони Веласкеса. 10-раундовый рейтинговый поединок в весовой категории до 72,6 кг, прошедший в Сиднее, завершился победой Цзю единогласным решением судей.
Все трое судей отдали победу Цзю с одинаковым счетом — 100:90. Это означает, что боксер выиграл все раунды. На счету 31-летнего Цзю теперь 26 побед (18 нокаутом), 3 поражения. Он одержал вторую победу в пяти последних поединках.
В прошлом поединке в июне 2024 года Цзю проиграл в бою-реванше американцу Себастьяну Фундоре техническим нокаутом в 7-м раунде и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В сентябре 2023 года Цзю был присвоен пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) без боя после того, как его прежний обладатель американец Джермелл Чарло был лишен титула после отказа проводить защиту в поединке с Цзю, который владел поясом временного чемпиона мира. Цзю 15 октября 2023 года победил американца Брайана Мендосу решением судей и в первый раз защитил пояс. Затем проиграл Фундоре решением судей и расстался с поясом чемпиона мира WBO. А в октябре 2024 года Цзю уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF).
Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. На его счету также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.
29-летний Веласкес потерпел первое поражение в карьере при 18 победах (15 нокаутом), 1 ничьей. Он впервые выступал за пределами США. За карьеру он завоевал только титул чемпиона Северной Америки среди молодежи.