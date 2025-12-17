Бывший чемпион мира боксер Тим Цзю победил Энтони Веласкеса

В прошлом поединке в июне 2024 года Цзю проиграл в бою-реванше американцу Себастьяну Фундоре техническим нокаутом в 7-м раунде и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В сентябре 2023 года Цзю был присвоен пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) без боя после того, как его прежний обладатель американец Джермелл Чарло был лишен титула после отказа проводить защиту в поединке с Цзю, который владел поясом временного чемпиона мира. Цзю 15 октября 2023 года победил американца Брайана Мендосу решением судей и в первый раз защитил пояс. Затем проиграл Фундоре решением судей и расстался с поясом чемпиона мира WBO. А в октябре 2024 года Цзю уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF).