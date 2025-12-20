Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андерсон Сильва нокаутировал Тайрона Вудли в Майами

В Майами на вечере бокса прошел поединок между экс-бойцами UFC 50-летним Андерсоном Сильвой и 43-летним Тайроном Вудли. Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Сильва провел по боксу шесть боев (4−2). В октябре 2022 года он проиграл Джейку Полу. Вудли дважды проигрывал Полу.

Как избивали суперзвезд UFC, доминировавших годами.