Андерсон Сильва нокаутировал Тайрона Вудли в Майами

Сильва провел по боксу шесть боев (4−2). В октябре 2022 года он проиграл Джейку Полу. Вудли дважды проигрывал Полу.
Как избивали суперзвезд UFC, доминировавших годами.
В Майами на вечере бокса прошел поединок между экс-бойцами UFC 50-летним Андерсоном Сильвой и 43-летним Тайроном Вудли. Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде.
