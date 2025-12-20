Захаби — о выступлении Джошуа: «Не понимаю, как такой опытный боксер не смог поймать Пола раньше. Кажется, у них было соглашение»

"У меня ощущение, что у них было соглашение — в каком раунде Джейк должен упасть. Я не понимаю, как такой опытный и титулованный боксер, как Джошуа, не смог поймать его раньше.
Очень неловкий и странный бой для просмотра. Мне показалось очевидным, что Джошуа «тащил» Пола", — написал в социальных сетях Захаби.
Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Джошуа — о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель».
«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть.