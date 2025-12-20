Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захаби — о выступлении Джошуа: «Не понимаю, как такой опытный боксер не смог поймать Пола раньше. Кажется, у них было соглашение»

Боец легчайшего веса UFC Айманн Захаби высказался о боксерском поединке между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"У меня ощущение, что у них было соглашение — в каком раунде Джейк должен упасть. Я не понимаю, как такой опытный и титулованный боксер, как Джошуа, не смог поймать его раньше.

Очень неловкий и странный бой для просмотра. Мне показалось очевидным, что Джошуа «тащил» Пола", — написал в социальных сетях Захаби.

Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

Джошуа — о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель».

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть.