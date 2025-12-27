Японец Иноуэ в шестой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Японец в 2023 году стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории, ранее он объединил все четыре пояса по престижным версиям в весе до 53,52 кг. Иноуэ стал вторым боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырех. Первым этого достижения добился американец Теренс Кроуфорд — в весовых категориях до 63,5 кг и до 66,68 кг.