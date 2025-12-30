Появились новые подробности смертельного ДТП с участием Джошуа

29 декабря стало известно, что Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии. Сообщалось, что внедорожник Lexus с Джошуа, водителем и двумя пассажирами на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Британский боксер, ехавший на заднем сиденье, получил лишь легкие травмы. Водитель и пассажир рядом с ним погибли на месте.