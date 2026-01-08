Официально названы главные старты по боксу в 2026 году с участием Казахстана

Стоит подчеркнуть, что в 2025 году казахстанские боксёры выступили сразу на трёх мировых первенствах: в марте — женский чемпионат мира IBA в сербском Нише, в сентябре — чемпионат мира World Boxing в Ливерпуле (Великобритания), а в декабре — мужской чемпионат мира IBA, проходивший в Дубае (ОАЭ).