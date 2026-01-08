Официально названы главные старты по боксу в 2026 году с участием Казахстана

В 2026 году казахстанским боксерам и боксершам предстоит выступить на следующих турнирах:
28 марта — 11 апреля: Чемпионат Азии среди мужчин и женщин (Монголия);
Апрель: Кубок мира World Boxing, первый этап (Бразилия);
Июнь: Кубок мира World Boxing, второй этап (Китай);
Июль — август: Чемпионат мира U19;
19 сентября — 4 октября: Азиатские игры (Япония);
31 октября — 13 ноября: Олимпийские игры среди молодёжи (Дакар);
Декабрь: Азиатские игры в закрытых помещениях (Саудовская Аравия);
Ноябрь — декабрь: Финал Кубка мира World Boxing (Узбекистан).
Стоит подчеркнуть, что в 2025 году казахстанские боксёры выступили сразу на трёх мировых первенствах: в марте — женский чемпионат мира IBA в сербском Нише, в сентябре — чемпионат мира World Boxing в Ливерпуле (Великобритания), а в декабре — мужской чемпионат мира IBA, проходивший в Дубае (ОАЭ).