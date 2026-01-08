Ричмонд
Усик — Уайлдер близко: когда планируется мегабой 2026 года?

Грандиозное противостояние в супертяжёлом весе между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером может получить официальное оформление уже весной 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Как сообщает Boxing Media со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса, бой планируют провести на территории США.

По словам Климаса, ориентировочные сроки — конец апреля или первые числа мая. В числе приоритетных арен называются Лас-Вегас и Лос-Анджелес, а поединок, как ожидается, будет санкционирован WBC в статусе добровольной защиты титула.

Последний раз Усик выходил в ринг летом 2025 года, когда во втором бою досрочно разобрался с британцем Даниэлем Дюбуа. В послужном списке украинца — 24 победы, из которых 15 завершены нокаутом, и ни одного поражения.

Уайлдер, в свою очередь, дрался в июне 2025-го и победил техническим нокаутом американца Тайррелла Херндона. На счету «Бронзового бомбардировщика» — 44 победы (43 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.