Усик — Уайлдер близко: когда планируется мегабой 2026 года?

Как сообщает Boxing Media со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса, бой планируют провести на территории США.
По словам Климаса, ориентировочные сроки — конец апреля или первые числа мая. В числе приоритетных арен называются Лас-Вегас и Лос-Анджелес, а поединок, как ожидается, будет санкционирован WBC в статусе добровольной защиты титула.
Последний раз Усик выходил в ринг летом 2025 года, когда во втором бою досрочно разобрался с британцем Даниэлем Дюбуа. В послужном списке украинца — 24 победы, из которых 15 завершены нокаутом, и ни одного поражения.
Уайлдер, в свою очередь, дрался в июне 2025-го и победил техническим нокаутом американца Тайррелла Херндона. На счету «Бронзового бомбардировщика» — 44 победы (43 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.