Фьюри вернется на ринг и проведет бой против Махмудова

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри в соцсетях объявил, что проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова 11 апреля.
Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры в январе 2025 года, однако в июле председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что британский боксер вернется на ринг.
«Ну что, это официально, я возвращаюсь и буду делать то, что люблю», — написал 37-летний Фьюри в Instagram*, пообещав, что это будет «нечто грандиозное».
Как сообщил Турки Аль аш-Шейх у себя в соцсети X, бой пройдет в Великобритании.
Фьюри начал профессиональную карьеру в 2008 году. Владел титулами WBA (2015−2016), WBO (2015−2016), IBO (2015−2016), IBF (2015), WBC (2020−2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету британца 34 победы, два поражения и одна ничья.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.