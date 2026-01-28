Фьюри вернется на ринг и проведет бой против Махмудова

Фьюри начал профессиональную карьеру в 2008 году. Владел титулами WBA (2015−2016), WBO (2015−2016), IBO (2015−2016), IBF (2015), WBC (2020−2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету британца 34 победы, два поражения и одна ничья.