Дэйна Уайт назвал четырех величайших боксеров: «Я смотрю на вещи несколько иначе»

Глава UFC Дэйна Уайт назвал четырех, на его взгляд, величайших боксеров в истории.

Источник: Getty Images

«Я смотрю на вещи несколько иначе, чем большинство людей, потому что учитываю еще и бизнес-аспект. Мухаммед Али — мой номер один, хотя, конечно, найдутся те, кто с этим не согласится. Второй номер — Шугар Рэй Робинсон. Третий номер — Флойд Мейвезер. И мой четвертый номер — Майк Тайсон», — сказал Уайт в подкасте The Rushmore Podcast.

Напомним, Уайт также управляет промоутерской компанией Zuffa Boxing.

