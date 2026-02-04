Дэйна Уайт назвал четырех величайших боксеров: «Я смотрю на вещи несколько иначе»

«Я смотрю на вещи несколько иначе, чем большинство людей, потому что учитываю еще и бизнес-аспект. Мухаммед Али — мой номер один, хотя, конечно, найдутся те, кто с этим не согласится. Второй номер — Шугар Рэй Робинсон. Третий номер — Флойд Мейвезер. И мой четвертый номер — Майк Тайсон», — сказал Уайт в подкасте The Rushmore Podcast.
Напомним, Уайт также управляет промоутерской компанией Zuffa Boxing.
