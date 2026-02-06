Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженец Узбекистана принёс медаль сборной Казахстана по боксу

Казахстанский боксёр Аман Конысбеков вышел в полуфинал международного турнира Boxam Elite-2026 в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

В четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов он одержал убедительную победу над французом Хассаном Эль Кадми со счётом 5:0. Таким образом, Конысбеков гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Отметим, что Аман Конысбеков родом из Узбекистана и ранее становился бронзовым призёром чемпионата своей страны. Однако в 2024 году он принял решение представлять Казахстан на международной арене.

Ранее в мужской сетке турнира Boxam Elite-2026 Махмуд Сабырхан (55 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) также вышли в полуфинал и гарантировали себе как минимум бронзу, тогда как Бексултан Боранбек (55 кг) и Серик Темиржанов (60 кг) проиграли свои бои.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.