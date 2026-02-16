Уникальный боксер из Казахстана принял решение по карьере

Когда Торехан уйдёт на профи-ринг
По словам функционера, перспективный спортсмен всерьёз нацелен на карьеру в профессиональном боксе и уже открыто заявлял о желании сменить любительский ринг на профи-арену.
«Да, он хочет перейти. Планирует пройти один олимпийский цикл, но я сказал ему: если будет возможность, лучше пройти два. Я наблюдаю за ним — он талантливый, не боится трудностей. Это боксер, который создан для профессионального ринга», — отметил Ерденбеков в интервью YouTube-каналу Aqyrys Seitqazy.
Уникальные достижения Сабырхана
Торехан Сабырхан — четырёхкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что является уникальным достижением для континентального бокса и делает его одной из самых заметных фигур молодёжной сборной Казахстана. Уже в сентябре 2025 года Торехан стал чемпионом мира по версии World Boxing, подтвердив свой высокий уровень на международной арене.
Первые шаги в профессионалах
В апреле 2025 года Сабырхан успешно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав чешского боксёра Иржи Хауке в третьем раунде.
Признание в Европе
На первом турнире Boxam Elite 2026, прошедшем в Испании, Сабырхан завоевал золотую медаль и был признан экспертами лучшим боксёром турнира, что лишь усилило разговоры о его большом будущем в профессиональном боксе.