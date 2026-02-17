Бой Майка Тайсона и Флойда Мэйуэзера пройдет в ДР Конго

После окончания профессиональной карьеры Мэйуэзер провел несколько выставочных поединков. Он нокаутировал в первом раунде кикбоксера Тэнсина Нацукаву, завершил вничью поединки с блогером Логаном Полом и Доном Муром, победил бойца ММА японца Микуру Асакуру и блогера Оладеджи Олатунджи, а поединки с Аароном Чалмерсом и Джоном Готти остались без решения. Также он победил в боксерсом поединке бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.