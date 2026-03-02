Федор Емельяненко: «Махачев стал послом самбо в мире? Только рад. Он должен представлять свой вид спорта»

— Махачев стал послом самбо в мире. Как вы отреагировали на эту новость?
— Ислам — знаковая фигура в мире единоборств. Конечно, он выходец из самбо, который должен представлять свой вид спорта. Бить по слону. Я только рад.
— Считаю ли самбо и MMA конкурирующими видами?
— Знаете, мне приходится близко общаться с федерацией самбо, в том числе мировой. Никогда вопрос конкуренции не стоял. Почему-то в нас (MMA) видят конкурентов вольники, а не самбисты, — сказал Емельяненко в интервью Спортс«».
