Федор Емельяненко: «Махачев стал послом самбо в мире? Только рад. Он должен представлять свой вид спорта»

Федор Емельяненко не считает MMA и самбо конкурирующими видами спорта.

Источник: Спортс"

— Махачев стал послом самбо в мире. Как вы отреагировали на эту новость?

— Ислам — знаковая фигура в мире единоборств. Конечно, он выходец из самбо, который должен представлять свой вид спорта. Бить по слону. Я только рад.

— Считаю ли самбо и MMA конкурирующими видами?

— Знаете, мне приходится близко общаться с федерацией самбо, в том числе мировой. Никогда вопрос конкуренции не стоял. Почему-то в нас (MMA) видят конкурентов вольники, а не самбисты, — сказал Емельяненко в интервью Спортс«».

Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом.

Емельяненко — о мотивации: «У меня никогда не было с этим проблем. Желание тренироваться только разгоралось».

