Бивол ответил на слова Бетербиева: «Возможно, у него ко мне личная неприязнь»

Российский боксер, чемпион мира Дмитрий Бивол отреагировал на недавнее высказывание своего последнего соперника, россиянина Артура Бетербиева.

Источник: Ben Whitley/PA Images via Getty Images

Ранее Бетербиев обвинил Бивола в отказе проводить третий очный бой: «Он и его команда не сдержали своих слов».

«Это его мнение, это его субъективные оценки ситуации. Что же поделать. Я же не могу взять и организовать бой, это же не только от меня зависит. И Артур это прекрасно понимает. Возможно, он это делает для какой-то раскрутки, либо, действительно, какая-то личная неприязнь, которой, кстати, у меня нет к нему вообще. Я наоборот только благодарен ему, что мы провели два таких классных боя, которые сделали абсолютным чемпионом и меня, и его. Это его такое мнение. Я не знаю, что у него там происходит. Я нахожусь на своей дороге и надеюсь, что мы все-таки сможем сделать эту трилогию в будущем», — сказал Бивол в интервью корреспонденту Sport24 Николаю Алексееву.

В субботу, 30 мая, Дмитрий Бивол проведет титульный бой в полутяжелом весе против немца Михаэля Айферта на вечере бокса в Екатеринбурге.