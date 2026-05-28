Бивол ответил на слова Бетербиева: «Возможно, у него ко мне личная неприязнь»

«Это его мнение, это его субъективные оценки ситуации. Что же поделать. Я же не могу взять и организовать бой, это же не только от меня зависит. И Артур это прекрасно понимает. Возможно, он это делает для какой-то раскрутки, либо, действительно, какая-то личная неприязнь, которой, кстати, у меня нет к нему вообще. Я наоборот только благодарен ему, что мы провели два таких классных боя, которые сделали абсолютным чемпионом и меня, и его. Это его такое мнение. Я не знаю, что у него там происходит. Я нахожусь на своей дороге и надеюсь, что мы все-таки сможем сделать эту трилогию в будущем», — сказал Бивол в интервью корреспонденту Sport24 Николаю Алексееву.