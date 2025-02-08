В Таиланде состоялся шахматный турнир под эгидой посольств стран БРИКС

Посол России в Таиланде Евгений Томихин отметил, что турнир приобретает открытый характер, поскольку к нему присоединяются игроки из стран, не связанных с БРИКС. «Идея проведения такого турнира возникла в ходе регулярных встреч с послами, представляющими страны БРИКС в Таиланде. Мы решили продвигать бренд БРИКС, чтобы люди больше узнавали об этом объединении, о его основных целях и задачах. Тогда же возникла идея насчет шахмат, которую все поддержали. И первый турнир прошел в ноябре 2023 года. В этот раз, помимо игроков из стран — участников БРИКС, в турнире приняли участие представители государств — партнеров объединения, в том числе из Таиланда, Нигерии и Казахстана», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава российского диппредставительства.