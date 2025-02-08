В Таиланде состоялся шахматный турнир под эгидой посольств стран БРИКС

БАНГКОК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Второй шахматный турнир под эгидой посольств стран БРИКС состоялся в Бангкоке, собрав более 50 участников во взрослой и детской категориях. Об этом корреспондент ТАСС сообщает с места события.
В ходе церемонии открытия с видеообращением к участникам выступил президент Федерации шахмат Московской области РФ, сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин, который поддержал идею популяризации шахмат в Таиланде. «От лица Федерации шахмат Московской области я приглашаю вас на турниры, которые мы проводим. Я надеюсь, что в ближайшее время мы проведем открытый чемпионат Московской области, ваше участие в котором было бы важно, значимо и почетно. Мы также проведем экскурсии для иностранцев, чтобы вы смогли посмотреть красоты нашей страны. Мы готовы также участвовать в шахматной жизни Таиланда, помогать ее развитию», — сказал он.
Посол России в Таиланде Евгений Томихин отметил, что турнир приобретает открытый характер, поскольку к нему присоединяются игроки из стран, не связанных с БРИКС. «Идея проведения такого турнира возникла в ходе регулярных встреч с послами, представляющими страны БРИКС в Таиланде. Мы решили продвигать бренд БРИКС, чтобы люди больше узнавали об этом объединении, о его основных целях и задачах. Тогда же возникла идея насчет шахмат, которую все поддержали. И первый турнир прошел в ноябре 2023 года. В этот раз, помимо игроков из стран — участников БРИКС, в турнире приняли участие представители государств — партнеров объединения, в том числе из Таиланда, Нигерии и Казахстана», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава российского диппредставительства.
Организаторами турнира выступили посольство России в Таиланде, Россотрудничество, Ассоциация шахмат Таиланда и шахматная школа JCA Chess School. «У нас хорошее взаимодействие с Ассоциацией шахмат Таиланда. В Таиланде пока нет гроссмейстеров, но надеюсь, что дипломатический турнир поможет нашим таиландским партнерами двигаться к новым достижением», — добавил Томихин.
Шахматы — язык международного общения.
«Шахматы — это своеобразный язык, дающий возможность людям объединяться друг с другом. В Таиланде шахматы только начали свое развитие. Это очень хорошая возможность для взаимодействия с Россией, Китаем и Индией, поскольку мы являемся новичками. У нас есть лучшие игроки среди мужчин и женщин, представляющие Таиланд. В прошлом году мы ездили в Россию, в Москву, играть на шахматном турнире», — поделился с корреспондентом ТАСС президент Ассоциации шахмат Таиланда Сахапхон Накванит.
Как признались таиландские спортсмены, им понравилась поездка в Москву, особенно их впечатлил снег, который является экзотикой для жителей Таиланда. «Было довольно холодно, около минус восьми градусов. Такая погода немного сурова для нас. Но нам понравилось, потому что мы любим играть в шахматы», — добавил Накванит.
Победители и призеры турнира получили кубки и дипломы. Российский посол выразил уверенность, что статус соревнования будет расти в Таиланде, привлекая новых участников и спонсоров. «Может быть, со временем у турнира появится призовой фонд, потому что интерес и внимание к нему растет. Шаг за шагом будем двигаться к новым уровням», — подытожил российский дипломат.