Украинского шахматиста Шевченко лишили звания гроссмейстера за жульничество

Шевченко сняли с командного чемпионата Испании 14 октября 2024 года, его уличили в жульничестве и дисквалифицировали с турнира. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.